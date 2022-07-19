Koronavirüs Klima çalışırken kapıyı aralayın
TÜRKİYE

Klima çalışırken kapıyı aralayın

Klima kaynaklı hastalıklar ile Kovid-19 enfeksiyonu belirtileri birbiri ile benzerlik gösteriyor. Uzmanlar, Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçtiği bu günlerde klima kullanımı hakkında uyarılarda bulunuyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
​Uzmanlardan Kovid-19 uyarısı: Klima çalışırken kapıyı aralayın
​Klima çalışırken kapıyı aralayın

Klima kaynaklı hastalıklar ile Kovid-19 enfeksiyonu belirtileri birbiri ile benzerlik göstermesi ve koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği bu günlerde uzmanlar uyarıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, “Klima filtreleri kullanılmadan önce mutlaka temizlenmeli. Ortamın nemli olması virüsün aktivitesini yitirmesinde tesir gösterir. Ortamın havasız kalması, kuru ve sıcak bir hava olmasının önlenmesi adına klima çalışırken camların açık, kapıların aralık tutulması yararlı olacaktır” diye konuştu. Turhan, bireylerin kapalı ortamlarda uzun süre bulunmaması, havalandırması bulunmayan alanlarda maske kullanılması, bulunulan yerin mutlaka havalandırılması konusunda uyardı.

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