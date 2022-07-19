​Klima çalışırken kapıyı aralayın

Klima kaynaklı hastalıklar ile Kovid-19 enfeksiyonu belirtileri birbiri ile benzerlik göstermesi ve koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği bu günlerde uzmanlar uyarıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, “Klima filtreleri kullanılmadan önce mutlaka temizlenmeli. Ortamın nemli olması virüsün aktivitesini yitirmesinde tesir gösterir. Ortamın havasız kalması, kuru ve sıcak bir hava olmasının önlenmesi adına klima çalışırken camların açık, kapıların aralık tutulması yararlı olacaktır” diye konuştu. Turhan, bireylerin kapalı ortamlarda uzun süre bulunmaması, havalandırması bulunmayan alanlarda maske kullanılması, bulunulan yerin mutlaka havalandırılması konusunda uyardı.