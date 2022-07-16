Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.

"SAYGIDA DOKTOR KAÇINCI SIRADA?"

"Her şeyin başı sağlıksa, saygıda doktor sizce kaçıncı sırada?" diyen Bakan Koca, sonraki paylaşımında şu sözlere yer verdi:

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HAYAT Hastanelerde “Kapı Güvenlik Sistemleri” kurulmaya başlandı

HAYAT Bakan Koca 'sistem hızla ülke geneline yayılacak' deyip duyurdu: Hastanelere Kapı Güvenlik Sistemleri kuruluyor