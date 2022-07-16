Gündem Sağlık Bakanı Koca Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.

"SAYGIDA DOKTOR KAÇINCI SIRADA?"

"Her şeyin başı sağlıksa, saygıda doktor sizce kaçıncı sırada?" diyen Bakan Koca, sonraki paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bir doktorun “ders çalıştığı” saatlerin toplamıyla birçok insan emekli olur."

Hastanelerde “Kapı Güvenlik Sistemleri” kurulmaya başlandı
HAYAT
Hastanelerde “Kapı Güvenlik Sistemleri” kurulmaya başlandı

Bakan Koca 'sistem hızla ülke geneline yayılacak' deyip duyurdu: Hastanelere Kapı Güvenlik Sistemleri kuruluyor
HAYAT
Bakan Koca 'sistem hızla ülke geneline yayılacak' deyip duyurdu: Hastanelere Kapı Güvenlik Sistemleri kuruluyor

Bakan Koca: 'Doktorlar şiddeti hak ediyor' cümlesi suçun ta kendisi
GÜNDEM
Bakan Koca: 'Doktorlar şiddeti hak ediyor' cümlesi suçun ta kendisi
Kaymakam tutuklandı

Kaymakam tutuklandı

​Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden oldu.
Bodruma demirledi

Bodrum'a demirledi

​Değeri 150 milyon dolar: Dünyanın en büyükleri arasında.
Ümit Özdağın Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı yalanı elinde patladı

Bayram tatili bitiyor: Trafik çilesi başladı.

​TUSAŞ 'Farnborough Airshow'da sahneye çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.