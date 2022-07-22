Koronavirüs Vakalardaki artış sonrası fırsatçılar harekete geçti Maskeye yüzde 300 zam yaptılar
TÜRKİYE

Vakalardaki artış sonrası fırsatçılar harekete geçti: Maskeye yüzde 300 zam yaptılar

Koronavirüs vakalarında son haftalarda yaşanan büyük artış sonrası fırsatçılar harekete geçti. Vakalardaki artış nedeniyle vatandaşların yeniden maske takmasını fırsat bilenler fiyatlara yüzde 300 zam yaptı. Bazı marketlerde fiyatı 9.90 liraya kadar düşen bir kutu maske fiyatı 40 liraya çıktı.

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Vakalardaki artış sonrası fırsatçılar harekete geçti: Maskeye yüzde 300 zam yaptılar
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Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu. 4-10 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı. Türkiye'de ilk Kovid vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

MASKEYE YÜZDE 300 ZAM

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, yurt genelinde yeniden artmaya başlayan vakalardan sonra vatandaşlar yeniden bireysel tedbirlere döndü. Aşı olmayan vatandaşlar aşı olmaya, aşı olanlar ise hatırlatma dozlarını yaptırmaya başladı. Bunların yanı sıra salgının yaygın olduğu dönemde zorunlu olan maske kullanımı yakın zamanda birçok alanda serbest bırakılmıştı. Vaka artışlarından tedirgin olan bazı vatandaşlar kendi istekleriyle maske kullandığı gözlendi. Bu tedirginlik maske satışlarına da yansıdı. Maske kullanımında zorunluluğun kalkmasından sonra raflarda kalan maske satışları, vaka artışlarından sonra önemli ölçüde arttı.

Maskede fiyatlar da gevşedi
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Maskede fiyatlar da gevşedi
  • Maske satışı yapan bir firmanın yetkilisi, stoktaki maskelerin bitmeye yaklaştığı ve yeni kolileri sipariş vermeye hazırlandıkları, stoktaki maskeler bitene kadar fiyatların sabit tutacaklarını anlattı. Ancak marketlerde 9.90'a kalan inen 50'lik maskelerin kutusu 40 liraya kadar çıktı.

HASTALANAN YİNE AŞISIZLAR

Vakaların artması hatırlatma dozu ve eksik aşı konusunu gündeme getirdi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Özellikle 50 yaşın üzerinde, kronik hastalığı olan kişilerin maskesini hemen hemen her ortamda takmalarını istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerini aşılamamız gerekiyor. Hastanemizde aşısızları çok fazla hasta olarak görüyoruz. Eksik doz aşılanmış olanlar da koronavirüse yakalanabiliyor. Aşılarını yaptırsınlar ki sonbahara rahat ve korunaklı bir şekilde girelim' dedi.

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