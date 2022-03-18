Ekonomi Maskede fiyatlar da gevşedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maskede fiyatlar da gevşedi

Açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması ekonomik yansımalarını fiyatlarda gösterdi.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
​Maskede fiyatlar da gevşedi
Ömer Buğra Tanrıverdi

Açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması ekonomik yansımalarını fiyatlarda gösterdi. Medikalci Ömer Buğra Tanrıverdi, salgın başında 200 TL’ye kadar çıkan 50’li kutu maskeyi bugün 25 liradan sattıklarını söyledi. Aynı şekilde dezenfektan fiyatlarının düştüğünü aktaran Tanrıverdi, litresi 80 TL’den pandemi başında satılan ürünlerin bugün 30 liraya düştüğüne dikkat çekti.

Fiyatlar gibi satış da azalmış. Pandeminin başladığı günlerde günde 300 ile 400 litre el dezenfektanı satışı yaptıklarını anlatan Tanrıverdi, bugünkü durum için ise “Ayda ortalama 30 ile 40 litre dezenfektan satımız var" dedi.

BAZI GÜNLER SATILMIYOR

  • Bir başka medikalci Veysi Atalan da tıbbi maskenin 50’li kutusunu salgın başında 250 TL’ye sattıklarını, bugün ise 20 TL’ye düştüğünü kaydetti. Atalan, “Piyasada üretici arttı talep ise azaldı. Stokçuluk da yapan kalmadı. Dezenfektan pandeminin başında 180 TL’ye satıyorduk bugün ise 30 TL’ye satıyoruz” dedi. Maske üreticisi Avrasya Maske yetkilisi Vasfi Yeşil ise pandemi başında tanesi 90 kuruşa sattıkları maskenin fiyatının bugün 35 kuruş olduğunu söyledi.

Pandeminin ilk başladığı dönemlerde dezenfektan satışlarının aşırı olduğunu dile getiren Eczacı Abdullah Yoldaş, o dönem günde ortalama 60 -70 adet dezenfektan-kolonya satarken bugün ise Yoldaş, “Şu anda herkes sattığı için pek talep olmuyor, işportacı bile dezenfektan satıyor. Şu anda satışlarımız durma noktasına geldi. Bazen günde 1 ya da 2 adet satıyoruz, bazen ise hiç satışımız olmuyor” dedi.

Maskesiz ilk gün
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