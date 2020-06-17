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Koronavirüs Vefanın rengi yok Memleketlerine dönmeyip Türkiyede yardım çalışmalarına katıldılar
TÜRKİYE

Vefanın rengi yok: Memleketlerine dönmeyip Türkiye'de yardım çalışmalarına katıldılar

Türk Kızılay gönüllüsü 24 yaşındaki Senegalli Ahmed Dame Gueye ile 23 yaşındaki Somalili Farhia Hassan Seikh Mohamed, Kovid-19 önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından, memleketlerine dönmek yerine Türkiye’de kalıp yardım çalışmalarına katılmayı tercih etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Farhia Hassan Seikh Mohamed - Ahmed Dame Gueye
Farhia Hassan Seikh Mohamed - Ahmed Dame Gueye

İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gueye, yıllardır Türkiye’de eğitim gördüğünü, bu milletin ekmeğini yediğini, bu nedenle bu zor süreçte bırakıp gitmek istemediklerini kaydetti. Türkiye’de çok mutlu olduklarını vurgulayan Gueye, “Hem okulumuzun durumu belli olmamıştı hem de ekmeğini yediğimiz insanların hakkını verelim diye burada kaldık. Vefa borcumuz vardı, Türk Kızılay bünyesinde yardım edelim bu süreçte dedik” dedi. Gueye, 15 yaşından bu yana Türkiye’de yaşadığını, kendisini yabancı hissetmediği vurgulayarak, “Türkiye’de daha çok insanlığa önem veriliyor” ifadesini kullandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Farhia Hassan Seikh Mohamed de yardım kolisi taşıyarak vefa borcunu ödemek için Türkiye’de kaldığını anlattı. Lise öğreniminden bu yana Türkiye’de bulunduğunu aktaran Mohamed, burada kendilerini hiç farklı hissetmediklerini vurguladı.

  • Mohamed, “Hiç ırkçılıkla karşılaşmadık. Burada insanlara siyah, beyaz diye değil, iyi insan kötü insan diye bakılıyor” diye konuştu.

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