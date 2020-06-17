Vefanın rengi yok: Memleketlerine dönmeyip Türkiye'de yardım çalışmalarına katıldılar

İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gueye, yıllardır Türkiye’de eğitim gördüğünü, bu milletin ekmeğini yediğini, bu nedenle bu zor süreçte bırakıp gitmek istemediklerini kaydetti. Türkiye’de çok mutlu olduklarını vurgulayan Gueye, “Hem okulumuzun durumu belli olmamıştı hem de ekmeğini yediğimiz insanların hakkını verelim diye burada kaldık. Vefa borcumuz vardı, Türk Kızılay bünyesinde yardım edelim bu süreçte dedik” dedi. Gueye, 15 yaşından bu yana Türkiye’de yaşadığını, kendisini yabancı hissetmediği vurgulayarak, “Türkiye’de daha çok insanlığa önem veriliyor” ifadesini kullandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Farhia Hassan Seikh Mohamed de yardım kolisi taşıyarak vefa borcunu ödemek için Türkiye’de kaldığını anlattı. Lise öğreniminden bu yana Türkiye’de bulunduğunu aktaran Mohamed, burada kendilerini hiç farklı hissetmediklerini vurguladı.

Mohamed, “Hiç ırkçılıkla karşılaşmadık. Burada insanlara siyah, beyaz diye değil, iyi insan kötü insan diye bakılıyor” diye konuştu.