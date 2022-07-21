Veriler küresel aşı eşitsizliğini ortaya çıkardı

Oxford Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşu ortaklı ‘Verideki Dünyamız’ adlı girişimin açıklamasına göre, “Dünya nüfusunun yüzde 66,8'i en az bir doz COVID-19 aşısı almıştır. Dünya çapında 12.25 milyar doz uygulandı ve şu anda her gün 4.94 milyon doz uygulanıyor. Düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece yüzde 19,4'ü en az bir doz almıştır” denildi.
- Açıklanan oranlara göre yüksek gelirli ülkelerde her 4 kişiden üçü bir yıl içinde tam aşılanırken, düşük gelirli ülkelerde bu oran her 7 kişide 1’e düştü.
Aktivistler, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve gelecekteki varyantları önlemek için küresel aşılanmanın eşit oranda hızlandırılması gerektiğinin altını çizerken DSÖ bu hafta Kovid-19 vaka sayılarının üçe katlandığını ve hastaneye yatanların sayısının ikiye katlandığını belirtti.