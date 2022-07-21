Koronavirüs Veriler küresel aşı eşitsizliğini ortaya çıkardı
DÜNYA

Veriler küresel aşı eşitsizliğini ortaya çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dünyanın yüzde 70’ini, 2022'nin ilk yarısı itibariyle aşılama hedefi tutmadı. Kovid-19 aşılama hedefi yüzde 66,8’de kaldığı, düşük gelirli ülkelerde ise bu hedef 19,4 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Bu oranlara göre, zengin ülkelerde her 4 kişiden üçü tam aşılanırken yoksul ülkelerde her 7 kişiden biri aşılandı.

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Haber Merkezi Diğer
Veriler küresel aşı eşitsizliğini ortaya çıkardı
Foto: Arşiv.

Oxford Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşu ortaklı ‘Verideki Dünyamız’ adlı girişimin açıklamasına göre, “Dünya nüfusunun yüzde 66,8'i en az bir doz COVID-19 aşısı almıştır. Dünya çapında 12.25 milyar doz uygulandı ve şu anda her gün 4.94 milyon doz uygulanıyor. Düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece yüzde 19,4'ü en az bir doz almıştır” denildi.

  • Açıklanan oranlara göre yüksek gelirli ülkelerde her 4 kişiden üçü bir yıl içinde tam aşılanırken, düşük gelirli ülkelerde bu oran her 7 kişide 1’e düştü.

Aktivistler, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve gelecekteki varyantları önlemek için küresel aşılanmanın eşit oranda hızlandırılması gerektiğinin altını çizerken DSÖ bu hafta Kovid-19 vaka sayılarının üçe katlandığını ve hastaneye yatanların sayısının ikiye katlandığını belirtti.

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