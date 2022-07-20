Koronavirüs DSÖden dikkat çeken koronavirüs uyarısı İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler bekleyebiliriz
DÜNYA

DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı: İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler bekleyebiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel Kovid-19 vaka artış oranının giderek yükseldiğine dikkati çekerek, ilerleyen haftalarda Kovid-19 nedeniyle daha çok hastaneye kaldırılma ve ölüm beklenebileceği uyarısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
DSÖden dikkat çeken koronavirüs uyarısı: İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler bekleyebiliriz
İlerleyen haftalarda Kovid-19 nedeniyle daha fazla ölümler beklniyor.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, küresel Kovid-19 vakalarındaki artış ve maymun çiçeği salgınına dair son durumu değerlendirdi.

  • Son 6 haftada küresel haftalık yeni vaka sayılarının neredeyse 2 kat arttığına vurgu yapan Ghebreyesus, "Kovid-19 kaynaklı ölümler, vakalar kadar hızlı olmasa da yükselişte. Artan vakalar, ilerleyen haftalarda daha çok hastaneye kaldırılma ve can kaybı bekleyebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

"Artışların sebebi yeni bir varyant olabilir"

Ghebreyesus, son haftalardaki artışta Kovid-19'un hangi varyantının etkili olduğunun bilinmediğinin altını çizerek, "Bu artışın sebebi halihazırda bildiğimiz bir varyant da olabilir veya tamamen yeni yeni bir varyant da olabilir." şeklinde konuştu.

Kovid-19'un yeni varyantının çıkması durumunda eskilerinden daha güçlü ve etkili olacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Bütün ülkeler hazırlıklı olmalı. Salgınla mücadele kapasitesini azaltan ülkeler büyük risk alıyorlar." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, "Hastaneler henüz dolu değilken şimdi bütün ülkeler için virüs takip, bağışıklık, iş gücü, tedarik ve dayanıklılık alanındaki boşlukları doldurma zamanıdır." açıklamasını yaptı.

Mevcut Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüm riskine karşı hala etkili olduğunu belirten Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere, sağlık çalışanları başta olmak üzere yaşlılar ve risk altındaki diğer grupları aşılama çağrısında bulundu.

Tehlike çanları çalıyor: Mayısta hastamız yoktu şu an hastanemizde yatan pek çok kişinin testi pozitif çıkıyor
KORONAVİRÜS
Tehlike çanları çalıyor: Mayısta hastamız yoktu şu an hastanemizde yatan pek çok kişinin testi pozitif çıkıyor

14 bin maymun çiçeği vakası var

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, maymun çiçeği vakalarının da artışta olduğunu kaydederek, "70'ten fazla ülkede yaklaşık 14 bin vaka bulunuyor." dedi.

Şimdiye kadar maymun çiçeği nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Ghebreyesus, tüm can kayıplarının Afrika'da görüldüğünü ifade etti.

Ghebreyesus, birçok yeni vakanın Avrupa'da görüldüğünü vurgulayarak, geçen hafta 6 ülkede ilk defa maymun çiçeği vakası görüldüğü bilgisini paylaştı.

Üst solunum rahatsızlığı çok görülüyor
KORONAVİRÜS
Üst solunum rahatsızlığı çok görülüyor

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka artışı 40 katına çıktı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka artışı 40 katına çıktı
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşıyor.
Günün en acı haberi

Günün en acı haberi

​Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
İngiltere yeni başbakanını seçiyor: Yarışta iki aday kaldı

​Kaz sanılan ve tartışma yaratan ördeklere İçişleri sahip çıktı.

Ormanda 8 günlük yaşam mücadelesini anlattı.
Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

​MSB paylaştı: Türk karasularına böyle ittiler.
Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran dönüşü önemli açıklamalar.
'Daha fazla ölüm bekleyebiliriz'

'Daha fazla ölüm bekleyebiliriz'

​DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı.

​Bolu'da vakalar artıyor: Yetkililer harekete geçti.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Ekonomiye 2 milyon dolarlık katkı sağladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.