Yeni doğanları koronadan 'Mini Yüz Kalkanı’yla koruyorlar

Yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Salgın birçok ülkede hızla yayılıyor ve can kayıpları da artıyor. Ülkeler her geçen gün aldıkları önlemlere yenilerini ekliyor.

KORONAVİRÜS İstanbul'da eczaneler bedava maske dağıtacak

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Praram 9 Hastanesi, yeni doğan bebekleri koronavirüsten korumak amacıyla mini şeffaf yüz kalkanları kullanmaya başladı.



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Avuç içi boyutunda üretiliyor



Hastane yetkilileri, hapşırma veya öksürme kaynaklı koronavirüslü mikro damlacıklara karşı bebekleri korumak için böyle bir önlem aldıklarını söyledi. Şeffaf yüz kalkanları bebeklerin yüzüne uygun olarak bir yetişkinin avuç içi boyutunda üretiliyor. Bangkok’daki diğer hastanelerde kısa sürede, yeni doğan bebekler için mini yüz kalkanı kullanmaya başlayacak.