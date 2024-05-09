"YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hayalindeki bölümü kazanmak isteyen öğrenciler üniversite sınavları için sıkı çalışma programına girdi. Adaylar YKS sınav giriş belgesi ile sınava hangi okulda gireceklerini öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı; Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere 3 oturumdan oluşuyor. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?