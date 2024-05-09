Yükseköğretim Kurumları Sınavları, 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Üniversiteye girecek öğrenciler için YKS sınavına kısa bir süre kaldı. Sınav tarihinin yaklaşması ile heyecan da artıyor. Peki, TYT, AYT, YDT oturumları ile yapılan 2024 YKS sınavına kaç gün kaldı? İşte YKS sınavı oturum tarihleri...
2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: : 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?
YKS sınavının ilk oturumuna bugün (9 Mayıs 2024) itibariyle 29 gün kaldı.
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Sınav giriş belgelerinin ise kesin olmamakla beraber sınavdan bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.