Koronavirüs Yeni Kovid-19 testi geliştirildi Sadece öksürmek yeterli
DÜNYA BİLİMSEL GELİŞMELER

Yeni Kovid-19 testi geliştirildi: Sadece öksürmek yeterli

İngiliz araştırmacılar, insanların öksürüğünü ayırt ederek yüzde 98 oranında doğru tahmin yapan yeni bir Kovid-19 testi uygulaması geliştirildi. DeepCough adı verilen uygulamanın burundan sürüntü alınarak yapılan PCR testlerinden çok daha hızlı sonuç verdiği, aynı zamanda daha az maliyetli ve kolay uygulanması nedeniyle kurumlar tarafından geniş kapsamlı bir şekilde kullanılabileceği açıklandı.

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Bilim insanları, insanların öksürüğünün sesinden onların Kovid-19’a yakalanıp yakalanmadığı doğru bir şekilde tahmin eden bir algoritma geliştirdi.

8 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN VERİLERİ KULLANILDI

Essex Üniversitesi tarafından geliştirilen DeepCough adlı uygulama klinik olarak onaylanmış 8 bin 380 kişinin öksürük sesi örneğinin tanımlandığı ifade edildi.

Söz konusu seslerin, geçen yıl İspanya ve Meksika’daki hastanelere başvuran 2 bin 339’u Covid-19 pozitif kişiye, 6 bin 401’nin ise negatif insanlara ait olduğu belirtildi.

Bilim insanları yaptıkları testler sonucunda uygulamanın bir kişinin Kovid-19 yakalanıp yakalanmadığı yüzde 98 oranında doğru tespit ettiğini söyledi. Bununla birlikte DeepCough uygulamasının benzer bir doğruluk oranına sahip PCR testinden çok daha hızlı, ucuz ve zahmetsiz olduğu için kurumlar ve mağazalar tarafından Covid-19 testi olarak yaygın bir şekilde kullanılabileceği aktarıldı.

SADECE MİKROFONA ÖKSÜRMEK YETERLİ

Şu anda bir insanın Kovid-19 olup olmadığı doğrulayabilmek için antijen ya da PCR testi yapılıyor. Ancak, burundan sürüntü almak pek çok kişide huzursuzluk yaratıyor. Ancak, uzmanlar iOS ve Android’lerde yakın bir zamanda indirilebilecek uygulamadan sonuç olmak için yalnızca mikrofona öksürmenin yeterli olduğunu ifade etti.

Çalışmanın yöneticisi Dr. Javier Andreu-Perez, “Salgınla mücadele kapsamında, umut vaat eden sonuçlara sahip uygulamamız gerçekten bir oyun değiştirici olabilir. Uygulaması diğer testlere göre çok kolay ve daha hızlı sonuç veriyor. Çalışmamız, akıllı biyometrik sistemlerin geliştirilmesinin Covid-19 ve diğer salgın hastalıklar için ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor” dedi.

MIT, ASEMPTOMATİK VAKALARI TESPİT EDEBİLEN BİR YAPAY ZEKA GELİŞTİRMİŞTİ

Öte yandan, geçen Aralık ayında, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) araştırmacılar, hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik vakaları tespit edebilen farklı bir algoritma geliştirdiklerini duyurmuştu. IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology'de yayınlanan bir makalede, asemptomatik insanların sağlıklı bireylerden farklı öksürük ses ve biçimlerine sahip olduğu, ancak bunun insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ortaya konulmuştu.

  • MIT’den bilim insanları, eğitilen yapay zekanın, Covid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, semptomları olmayan ancak virüs için pozitif test edilen asemptomatiklerin ise yüzde 100’ünü doğru bir şekilde tahmin ettiği duyurulmuştu.

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