Koronavirüs ABDdeki CDC direktöründen itiraf Sağlık sistemi zayıf
DÜNYA

ABD'deki CDC direktöründen itiraf: Sağlık sistemi zayıf

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, Mart ve Nisan aylarının koronavirüs vakalarında belirleyici zaman olduğunu ifade ederken, ABD'nin sağlık sisteminin zayıf olduğunu itiraf etti.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki Kovid-19 vakası ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayılarındaki düşüşün ardından, yeni faaliyet klavuzu yayınladı. CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky ise, Mart ve Nisan aylarının kritik olduğuna işaret etti.

  • CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky Pazartesi günü ABD basınına yaptığı açıklamada "Önümüzdeki iki ay için kritik olan o kadar çok şey var ki. Aşılarımızın ne kadar çabuk yapılacağına karşı başka bir artışımız olup olmayacağına gerçekten de Mart ve Nisan aylarındaki gidişat belirleyecek" ifadelerini kullandı.

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Walensky, yerel liderlerin insanları maske takmaya ve birbirlerinden fiziksel olarak uzak durmaya teşvik etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve insanlara aşı olmalarını tavsiye edeceklerini umduğunu söyledi. Walensky ayrıca ABD sağlık sisteminin "zayıf" olduğunu söyledi.

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