Yapay olarak elde edilen kortizon maddeleri iğne ile hastalara zerk edilmektedir. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kortizon iğnesi özellikle iltihaplı olan ya da enfeksiyon riski taşıyan bölgelere yapılmaktadır. Kortizon yan etkisi bulunan bir ilaçtır ve ancak akut seviyedeki hastalıklarda ve iltihaplı yaralar için kullanılmaktadır.

KORTİZON İĞNESİ NEDİR, NEDEN YAPILIR?

Halk arasında kısaca kortizon olarak bilinen kortikosteroidler, güçlü iltihap giderici özellikleri olan ilaçlardır. Eklem, tendon, bursa gibi kas iskelet sistemi yapılarında oluşan inflamasyon (iltihap) durumlarında, etkilenen bölgeye kortikosteroid uygulanması, şikayetlerde hızlı bir düzelme sağlayabilir.

Romatizma, aşırı kullanım ve kireçlenme gibi nedenlerle oluşan iltihapta kortizon kullanımı fayda sağlamaktadır. Romatizmal hastalıklara bağlı eklem tutulumu (artrit), kireçlenme, el bileğinde sinir sıkışması, omuzda tendon sıkışması, plantar fasiit, bursitler, tenisçi dirseği, tetik parmak kortizon iğne tedavisi önerilen başlıca durumlardır. Ancak daha az sıklıkla olmakla beraber bazen eklemlerde mikroplu iltihap da oluşabilir. Septik artrit denilen mikroplu eklem iltihabında kortizon iğneleri sakıncalıdır. Mikroplu iltihaplarda antibiyotik tedavisi ve ilgili bölgenin ameliyatla temizlenmesi gibi farklı tedaviler gerekebilir.

Kortizon ilaçları pek çok farklı şekilde kullanılabilir:

Bağışıklık sisteminin vücuda karşı aktive olduğu otoimmün ve romatizmal hastalıklarda tablet olarak ağızdan alınabilir, damardan serum şeklinde veya kas içine iğne olarak yapılabilir.

Alerjik reaksiyon tedavisinde de genelde iğne ya da serum formunda kullanılır. Bu tür kullanımlarda ilaç tüm vücuda dağılır ve genel etkilerde bulunur.

Astım gibi hastalıklarda sprey şeklinde nefese çekilebilir; böylece esas olarak solunum yollarına etki göstermesi sağlanabilir.

Bazı cilt sorunlarının tedavisinde kortizonlu kremler kullanılmaktadır.

Eğer problem genel bir hastalık değil de, tenisçi dirseğinde olduğu gibi belli bir bölgeyi ilgilendiriyorsa kortizon ilacı iğne ile sorunlu alana uygulanabilir. Böylece ilacın genel yan etkileri azaltılırken istenen etkisini daha kuvvetli göstermesi sağlanır.

KORTİZON'UN FAYDALARI NELERDİR?

1- Enfeksiyon tedavisinde etkin: İltihapları çok kısa bir süre içerisinde kurutmak kortizon yararları arasında gösteriliyor. Aynı zamanda enfeksiyonun yayılma emareleri gösterdiği bölgelerde de sıklıkla tatbik edilmektedir.

2- Kansızlığa iyi geliyor: Son dönemlerde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular kortizonun içerisinde yer alan etkin maddelerin kansızlık sorununa da doğrudan iyi geldiğini gözler önüne sermiştir. Anemi hastalar kortizon iğneleri yaptırarak bu alandaki şikayetlerinden kurtulabilir.

3- Tümör tedavileri: Metastaz halinde yayılma riski bulunan tümörlerin risk faktörlerini en aza indirgeyen kortizon çeşitli tümör hastalıklarında da etkin olarak kullanılmaktadır.

KORTİZON'UN YAN ETİLERİ, ZARARLARI NELERDİR?

Özellikle aşırı dozda vücuda zerk edildiğinde bu ilacın ortaya çıkmaktadır. Kişiden kişiye değişmek üzere bu zararlar geçici ve kalıcı ölçeklerde vücudun çeşitli kısımlarında görülebilir.

1- Adet düzensizliği: Kadınlarda en sık rastlanan yan etkilerin başında adet düzensizliği geliyor. Kadın hastalardan bazıları iki üç ay boyunca regl olmazken, bazıları ise 28 gün içerisinde iki kere adet olabiliyor.

2- Sivilce ve kıllanma: Cilt yüzeyinde de zararları ortaya çıkan kortizon özellikle sivilce oluşumunu tetikliyor. Yüz bölgesinin birçok noktasında çıkan kıllar da hastaların genel estetiğini bozmaktadır.

3- Aşırı kilo alımı: En sık rastlanan kortizon zararları arasında kilo almak da bulunuyor. Hastalar birkaç hafta gibi kısa bir süre içerisinde on - on beş kilo birden alabilir.







