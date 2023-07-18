Kortizon
Yapay olarak elde edilen kortizon maddeleri iğne ile hastalara zerk edilmektedir. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kortizon iğnesi özellikle iltihaplı olan ya da enfeksiyon riski taşıyan bölgelere yapılmaktadır. Kortizon yan etkisi bulunan bir ilaçtır ve ancak akut seviyedeki hastalıklarda ve iltihaplı yaralar için kullanılmaktadır.
KORTİZON İĞNESİ NEDİR, NEDEN YAPILIR?
Halk arasında kısaca kortizon olarak bilinen kortikosteroidler, güçlü iltihap giderici özellikleri olan ilaçlardır. Eklem, tendon, bursa gibi kas iskelet sistemi yapılarında oluşan inflamasyon (iltihap) durumlarında, etkilenen bölgeye kortikosteroid uygulanması, şikayetlerde hızlı bir düzelme sağlayabilir.
Romatizma, aşırı kullanım ve kireçlenme gibi nedenlerle oluşan iltihapta kortizon kullanımı fayda sağlamaktadır. Romatizmal hastalıklara bağlı eklem tutulumu (artrit), kireçlenme, el bileğinde sinir sıkışması, omuzda tendon sıkışması, plantar fasiit, bursitler, tenisçi dirseği, tetik parmak kortizon iğne tedavisi önerilen başlıca durumlardır. Ancak daha az sıklıkla olmakla beraber bazen eklemlerde mikroplu iltihap da oluşabilir. Septik artrit denilen mikroplu eklem iltihabında kortizon iğneleri sakıncalıdır. Mikroplu iltihaplarda antibiyotik tedavisi ve ilgili bölgenin ameliyatla temizlenmesi gibi farklı tedaviler gerekebilir.
Kortizon ilaçları pek çok farklı şekilde kullanılabilir:
Bağışıklık sisteminin vücuda karşı aktive olduğu otoimmün ve romatizmal hastalıklarda tablet olarak ağızdan alınabilir, damardan serum şeklinde veya kas içine iğne olarak yapılabilir.
Alerjik reaksiyon tedavisinde de genelde iğne ya da serum formunda kullanılır. Bu tür kullanımlarda ilaç tüm vücuda dağılır ve genel etkilerde bulunur.
Astım gibi hastalıklarda sprey şeklinde nefese çekilebilir; böylece esas olarak solunum yollarına etki göstermesi sağlanabilir.
Bazı cilt sorunlarının tedavisinde kortizonlu kremler kullanılmaktadır.
Eğer problem genel bir hastalık değil de, tenisçi dirseğinde olduğu gibi belli bir bölgeyi ilgilendiriyorsa kortizon ilacı iğne ile sorunlu alana uygulanabilir. Böylece ilacın genel yan etkileri azaltılırken istenen etkisini daha kuvvetli göstermesi sağlanır.
KORTİZON'UN FAYDALARI NELERDİR?
KORTİZON'UN YAN ETİLERİ, ZARARLARI NELERDİR?
Özellikle aşırı dozda vücuda zerk edildiğinde bu ilacın ortaya çıkmaktadır. Kişiden kişiye değişmek üzere bu zararlar geçici ve kalıcı ölçeklerde vücudun çeşitli kısımlarında görülebilir.