Özgün KPSS geç başvuruları ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri
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KPSS geç başvuruları ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri

KPSS başvuruları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Kamuda görev almak isteyen adayların katılacakları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları sona erdi. Peki KPSS lisans geç başvuruları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 2022 geç başvuru günü ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
KPSS geç başvuru 2022

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurularını kaçıran adayların merakla araştırdığı 2022 KPSS geç başvuru tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası merak ediliyor.

2022 KPPS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS geç başvuruları 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 115,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) 80,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) 115,00 TL olmuştu.

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenir.

KPSS 2022 NE ZAMAN?

2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım

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