Özgün YKS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte YKS 2022 TYT, AYT, YDS oturum tarihleri ve saatleri
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YKS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte YKS 2022 TYT, AYT, YDS oturum tarihleri ve saatleri

YKS için geri sayım başladı. 2022 yılında sınava girecek milyonlarca üniversite adayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS 2022 ne zaman? YKS sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından gözler üniversite sınavı tarihine yani YKS'ye çevrildi. Peki 2022'de YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre YKS 2022 TYT, AYT, YDS oturum tarihleri ve oturum saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS oturumları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2022 TYT, AYT, YDS oturum tarihleri ve saatleri
YKS oturum saatleri 2022

Her yıl olduğu gibi bu 2022'de de milyonlarca genç hayalini kurduğu üniversitede YKS oturumlarında ter dökecek. TYT, AYT VE YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS 26 Haziran ve 27 Haziran tarihinde yapılacak. Peki YKS oturumları AYT, TYT ve YDS oturumları hangi saatlerde yapılacak? Oturum süreleri nedir? İşte detaylar...

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2022 YKS OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

  • YKS 1. OTURUM TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15
  • YKS 2. OTURUM AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15
  • YKS 3. OTURUM YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45

YKS'DE KAÇ OTURUM VAR?

YKS’ye girecek olan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. Sınav üç oturum şeklinde düzenlenecek. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunlu. TYT, AYT ve YDT haziran ayında yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

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2022 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak 2022 YKS'nin sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.

Sınava katılan adaylar YKS sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden sorgulayacak.

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