YKS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte YKS 2022 TYT, AYT, YDS oturum tarihleri ve saatleri

Her yıl olduğu gibi bu 2022'de de milyonlarca genç hayalini kurduğu üniversitede YKS oturumlarında ter dökecek. TYT, AYT VE YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS 26 Haziran ve 27 Haziran tarihinde yapılacak. Peki YKS oturumları AYT, TYT ve YDS oturumları hangi saatlerde yapılacak? Oturum süreleri nedir? İşte detaylar...

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2022 YKS OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

YKS 1. OTURUM TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15

YKS 2. OTURUM AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15

YKS 3. OTURUM YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45

YKS'DE KAÇ OTURUM VAR?

YKS’ye girecek olan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. Sınav üç oturum şeklinde düzenlenecek. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunlu. TYT, AYT ve YDT haziran ayında yapılacak.

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

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2022 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak 2022 YKS'nin sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.

Sınava katılan adaylar YKS sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden sorgulayacak.