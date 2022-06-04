Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 YKS tercih tarihleri! ÖSYM tarafından üniversiteye gitmek isteyenler için uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS için tarihler belli oldu. YKS üç oturumda gerçekleşecek. ÖSYM, YKS tercih süresi hakkında bilgi paylaştı. Peki, 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler...

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