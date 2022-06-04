Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 YKS tercih tarihleri!

Haziran ayında TYT, AYT ve YDT oturumları şeklinde düzenlenecek olan üniversite sınavı öncesi ÖSYM tarafından YKS sınav yerleri duyuruldu. Söz konusu sınava katılacak binlerce kişi YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri yaparken aynı zamanda “YKS ne zaman, saat kaçta?” sorusuna da yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için kritik günlere girilmiş olup adaylar Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarından sorumlu olacaklar.
2022 YKS NE ZAMAN?
YKS 1. OTURUM TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15
YKS 2. OTURUM AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15
YKS 3. OTURUM YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45
2022 YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.
YKS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.