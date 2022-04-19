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Özgün KPSS 2022 tarihi KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi
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KPSS 2022 tarihi: KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi KPSS başvuru ve sınav tarihi. 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi KPSS'ye girmek isteyen adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları için sınav düzenlenecek. 2022 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuru tarihi ve sınav tarihleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​KPSS 2022 tarihi: KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi
KPSS sınav tarihi belli oldu.

KPSS başvuru tarihi son zamanlarda en çok merak edilen konu oldu. Adayların heyecanla beklediği KPSS sınav tarihi belli oldu. Bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları için sınav düzenlenecek. 2022 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuru tarihi ve sınav tarihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

  • KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.
  • Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
  • KPSS Ön Lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.
  • KPSS Ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.
  • KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS başvuru tarihleri

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi hakkında ÖSYM’den açıklama: KPSS ne zaman yapılacak?
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KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi hakkında ÖSYM’den açıklama: KPSS ne zaman yapılacak?
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