​KPSS 2022 tarihi: KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi

KPSS başvuru tarihi son zamanlarda en çok merak edilen konu oldu. Adayların heyecanla beklediği KPSS sınav tarihi belli oldu. Bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları için sınav düzenlenecek. 2022 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuru tarihi ve sınav tarihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS Ön Lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS başvuru tarihleri

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

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