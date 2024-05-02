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Kurban Bayramı ne zaman tatil kaç gün?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken tatil konusu da bir kez daha gündeme geldi. Bayram tatili planlarını günler öncesinden yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini araştırıyor. 2024 yılı Kurban Bayramı'nın hangi gün başlayacağı belli oldu. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, bayram tatili kaç gün sürecek?

15:17 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

2024 yılı takviminde dini ve milli bayramlar tarihlerine yer verilmişti. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, çalışanlar başta olmak üzere tatil planı yapanlar gözüü tatil tarihlerine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2024, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün bayram tatili 9 gün mü? İşte Kurban Bayramı 2024 tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı’nın 1. günü olacak. Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.
#Kurban bayramı
#kurban bayram tatili
#resmi tatil
23 dakika önce
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