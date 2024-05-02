2024 yılı takviminde dini ve milli bayramlar tarihlerine yer verilmişti. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, çalışanlar başta olmak üzere tatil planı yapanlar gözüü tatil tarihlerine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2024, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün bayram tatili 9 gün mü? İşte Kurban Bayramı 2024 tarihleri...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)