KYK burs rehberi: KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK burs başvuru tarihi üniversitelerin açılmasıyla birlikte büyük merak konusu haline geldi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kabul edilecek geri ödemesiz burs başvurusu için net tarih henüz açıklamadı.

Geçtiğimiz dönem KYK burs başvuruları 15 Ekim'de başlayıp 21 Ekim'de sona ermişti. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite öğrencilerinin başvuru yapacağı KYK bursları tahminlere göre 14 Ekim ile 20 Ekim arasında alınacak. Önümüzdeki günlerde kurum tarafından net tarih açıklanacak. Başvurular sadece e-Devlet KYK burs sayfasında gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda herhangi bir ücret alınmayacak. E-devlet giriş üzerinden başvurular yapılırken, kurumun öğrencilerden tek isteği ve uyarısı; sorulan sorulara eksiksiz-doğru cevap vermeleri. Verilen bilgiler 16 kurum tarafından inceleniyor. Bilgiler eksik veya doğru olmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

- İki yıllık üniversite (Ön lisans) okuyan öğrenciler,

- Dört yıllık üniversite (Lisans) okuyan öğrenciler,

- Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

- Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,( Fakat bu öğrencilere hazırlık sınıfında burs verilmez)

- Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

- Öncelikli olarak LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler,

- Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

- Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

- İkinci öğretim de okuyan öğrenciler