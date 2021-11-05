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KYK burs ve kredi başvuruları başladı! KYK burs başvuru ekranı

5 Kasım Cuma günü itibariyle KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte KYK burs başvuru ekranı.

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Haber Merkezi İHA
KYK burs ve kredi başvuruları başladı! KYK burs başvuru ekranı
KYK burs başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMANBİTİYOR?

5 Kasım Cuma günü başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor.

Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor. Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek.

Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

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