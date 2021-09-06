KYK yurt başvuruları başladı! E-devlet KYK YURTKUR kız erkek yurdu başvuru ekranı

2021 KYK yurt başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu. Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığı bildirildi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları her yıl belirli tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılıyor. 2021 başvuru ekranı da az önce erişime açıldı. Öğrenciler, gerekli adımları tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını tamamlayabilir.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Başvurular 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet'ten yapacak.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

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b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

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d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.