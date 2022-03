İş başvurularının sosyal ağı: LinkedIn

Kariyer sosyal ağı LinkedIn, kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor. İş başvurusu yapmak, iş tekliflerine açık ve hazır olmak, iş dünyasındaki insanların CV oluşturup kolaylıkla sergilemesini, meslektaşlarla iletişime geçilmesini, bilgi paylaşılmasını ve kariyer imkanlarına ulaşılması, iş bağlantılarının güçlendirilmesi için fırsatlar sunan Linkedln nedir, nasıl kullanılır? Linkedln özellikleri nelerdir?

LINKEDIN NEDİR?

Sosyal medya ağlarının her birinin kendine has özellikleri bulunur. Bazıları fotoğraf bazıları metin tabanlıdır Lınkedin’da iş bağlantılarınızı güçlendirmek için kullanılır. Profilinizde CV’nizde bulunması gereken bilgilere yer verilir. İşte Linkedin tam olarak budur. Ayrıca hesabınızı PDF olarak bilgisayarınıza kaydedebilir ya da başkalarına gönderebilirsiniz.

LİNKEDİN TARİHÇESİ

Aralık 2002‘de ABD’de kurulan Linkedin’in web sayfası 5 Mayıs 2003‘te kullanıma açılmıştır. 2006 yılında 20 milyon kez görüntülenen Linkedin, Haziran 2013’te ise 200 farklı ülkeden 200 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaşmıştır. Linkedin, aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 20 dilde hizmet vermektedir.

En kısa tanımıyla Linkedin; 2003 yılında iş hayatındaki profesyoneller veya iş hayatına atılmaya hazırlanan kişiler için tasarlanmış bir sosyal ağdır. 2016 yılında Microsoft tarafından 26 milyar dolar bedel ile satın alınmış olan Linkedin, bugün de iş arayanlarla işverenleri buluşturan en etkin platformdur.

Linkedin’de “bağlantı kurma” kültürü hakimdir. Linkedin bunu yaparken yani insanların birbiriyle bağlantıya geçmesini sağlarken; sınıf farkı gözetmeksizin her kesimden, her yaştan, her sektörden kullanıcının birbirleriyle etkileşim kurmasına olanak veriyor. Yani bu sitede, öğrenciler ya da iyi bir kariyere sahip iş insanları ayrı ayrı değerlendirilmiyor. Öte yandan burada sadece iş insanları paylaşım yapsın, öğrenciler okusun diye bir mantalite yok.

Linkedin’i en cazip kılan özelliklerinden biri de bu olabilir. İş arayan ve belki hiç deneyimi olmayan bir kişi ile adını milyonlara duyurmuş bir uzman, işinin ehli bir akademisyen, bir şirket sahibi, bir departman yöneticisi, üst düzey bir yönetici, kamu yöneticisi, rektör, CEO bağlantı kurabiliyor. Ayrıca birbirlerinin aktivitelerini de görebiliyorlar.

Özetle; iş bulmak, iş vermek veya iş hayatındaki önemli gelişmeleri takip etmek için kullanılan Linkedin, dünyanın en geniş profesyonel iş ağıdır. Diğer sosyal ağlardan farklı olarak Linkedin’de üye profili, aslında kısa ve özet hâlinde bir CV’den ibarettir.

LINKEDIN NASIL KULLANILIR?

Tüm sosyal ağlarda olduğu gibi Linkedin’de de bir e-posta adresinizin olması kayıt için zorunlu. Linkedin’e e-posta adresi haricinde ad, soyad, şifre gibi temel bilgileri de girmeniz gerekiyor. Kısacası Linkedin’e kayıt olmak oldukça basit.

Önemli olan, kayıt olduktan sonra kendiniz için oluşturacağınız profildir. Profiliniz sizi en iyi şekilde yansıtmalı. İlgi odaklarınızı belirlemeli ve ulaşmak istediğiniz kişilerin dikkatini çekecek kadar etkili olmalısınız. Ama aynı zamanda da bilgi karmaşasına neden olmayacak şekilde sade hazırlanmış bir CV oluşturmanızda yarar var.

Sitede, öğrenim bilgileriniz ve iş deneyiminiz hakkında bilgi verebileceğiniz bir kısım yer almakta. En güzeli de, Linkedin’e sadece iş deneyiminizi değil yeteneklerinizi de ekleyebiliyorsunuz. Kısacası işiniz ile ilgili ya da kendinizi geliştirmek için yaptığınız aktiviteler gibi yeteneklerinizi de Linkedin bağlantılarınızla paylaşabilirsiniz. Bu arada Linkedin’de yetenekleriniz ne kadar çok kişi tarafından onaylanırsa aramalarda o kadar öne çıkarsınız. Bu dipnotu da verdikten sonra Linkedin’in ücretli versiyonunun da olduğunu belirtelim.

Linkedin Premium ile daha fazla bağlantı ekleyebilir, bağlantıda olmadığınız kişilere mesaj gönderebilir veya profilinizi inceleyen kişileri görebililirsiniz. Ancak ücretsiz versiyonda da birçok özellikten yararlanabiliyorsunuz. O yüzden başlangıçta Premium kullanmak yerine ücretsiz versiyonu deneyimlemenizi tavsiye ederiz.

Linkedin Hesap Oluşturma Nasıl Yapılır?

Linkedin.com web sitesine giderek sayfanın sağ tarafındaki alana adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve istediğiniz şifreyi yazıp "Şimdi Katıl" ı tıklayın.

Posta kodunuzu ilgili alana yazın. Açılır listelerden mevcut istihdam durumunuzu ve ülkenizi seçin. Öğrenci, çalışan, işletme sahibi ya da işsiz gibi seçtiğiniz duruma bağlı olarak, görünen alanlara ve açılır listelere istenen ayrıntıları doldurun.

Linkedin hesabınızı oluşturmak ve kurulum işlemine devam etmek için "Profilimi Oluştur" u tıklayın. E-posta hesabınızın adres defterini kullanarak Linkedin üyelerini aramak için "Devam" ı tıklayın.

Linkedin profilinizi oluştururken sağladığınız e-posta hesabına erişin. Linkedin'in size gönderdiği onay e-postasını açın ve onay bağlantısını tıklayın. Açılan sayfada "Onayla" yı tıklayın ve ardından istendiğinde Linkedin şifrenizi yazın.

Bu web sitelerinden birinde yeni Linkedin hesabınıza bir bağlantı göndermek için "Facebook'ta Paylaş" ya da "Twitter'da Paylaş" ı veya "Bu Adımı Atla" yı tıklayın.

Hesabınızı Premium hesap olarak ayarlamak için "Premium Seç" i tıklayın veya ücretsiz bir Linkedin hesabı oluşturmak için "Temel Seç" i tıklayın. Açılan sayfada gösterilen listeden bir Premium abonelik paketi seçin ve ardından bir Premium hesap oluşturmak için sayfadaki ödeme adımlarını izleyin. Temel bir hesap seçerseniz, Linkedin'i kullanmaya başlayın.

