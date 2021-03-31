Teknoloji LinkedIn de Clubhouse benzeri bir sesli sohbet özelliği geliştiriyor
İNTERNET

LinkedIn de Clubhouse benzeri bir sesli sohbet özelliği geliştiriyor

Facebook, Twitter, Instagram ve Spotify'ın ardından LinkedIn de Clubhouse'a benzer mantıkta çalışan canlı sohbet özelliği üzerinde çalışıyor. Şu anda testler devam ediyor ve tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı henüz belli değil.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
LinkedIn de Clubhouse benzeri bir sesli sohbet özelliği geliştiriyor
LinkedIn

Clubhouse'un resmen hayata geçmesi üzerinden 1 yıl geçti. Ancak bu sesli sosyal ağ hem Türkiye hem de dünyagenelinde genelinde son birkaç aydır popüler hale geldi. Kısa süre içinde gerçekleşen yükseliş başta Facebook, Twitter ve Instagram'ın ilgisini çekti. Pastadan bir şekilde pay almak isteyen dev sosyal ağlar harekete geçerek yeni özelliklerle Clubhouse benzeri bir yapı kurmaya odaklandı. Hatta son bilgilere göre LinkedIn de benzer bir yapı oluşturmaya çalışıyor.

Tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı belli değil

Geliştirici AlessandroPaluzzi'nin paylaştığı gibi LinkedIn uygulamasının mevcut sürümü bu yeni sesli sohbet platformu içiz zaten gizli bir arayüze sahip. Ve şimdiye kadar görünen diğer kopyalar gibi Clubhouse'un LinkedInsürümüde temelde kullanıcıların sadece dinleyebileceği veya başkalarıyla sesli / hızlı tepkilerle etkileşimde bulunabileceği canlı odalar gibi çalışıyor.

SuziOwens isimli LinkedIn sözcüsü, yeni yaptığı açıklamayla canlı sesli sohbet odası özelliği üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Ancak bunu tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı şimdilik bilinmiyor. LinkedIn'egöre kullanıcılar hikayeler ve videopaylaşımlarıyla giderek daha fazla etkileşime giriyor. İşte bu nedenle canlı sohbet platformunun dikkat çektiğine inanılıyor.

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