Liverpool Chelsea : 1-0 (Maç Özeti)

Ligin 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk etti. Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan Chelsea 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadelede 90 dakika görev aldı. Bu skorla Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, Liverpool 43 puanda kaldı.

LIVERPOOL CHELSEA ÖZET İZLE

Ozan Kabak, Liverpool'da Van Dijk ile beraber oynayacağı günü iple çekiyor

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takım arkadaşı Virgil van Dijk'ın sağlığına kavuşmasını ve onunla beraber oynamayı dört gözle beklediğini söyledi.

REKLAM

Ozan, kulübün internet sitesine verdiği röportajda, Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Uyum sağlamaya çalışıyorum. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Premier Lig'de seviye gerçekten yüksek. Almanya'dan farklı olarak oyunun daha yoğun ve fiziksel olduğunu söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

20 yaşındaki stoper, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan mevkidaşı Virgil van Dijk'ı bir idol olarak niteleyerek, "Bana çok yardımcı oluyor ve bazı tüyolar veriyor. Şu an iyileşme sürecinde. Umarım bir an önce sağlığına kavuşup aramıza katılır. Onunla oynamak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın son haftalarda aldığı kötü sonuçları çok sayıda sakat oyuncunun bulunmasına bağlayan Ozan, teknik direktör Jürgen Klopp hakkında "Ne kadar iyi bir insan ve teknik adam olduğunu söylememe gerek yok. Herkes onu tanıyor. Bana sürekli güven aşılıyor. Ben de her şeyimi ortaya koymak ve onu gururlandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Ozan, yarın sahalarında Chelsea ile oynayacakları lig maçının, güven tazelemek için önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Liverpool her sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorunda. Salı geceleri evde oturup Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek istemiyoruz. Bu yüzden kalan maçları kazanmamız ve katılma hakkı elde etmek için gereken sırada ligi bitirmemiz gerekiyor."

Liverpool'un efsane futbolcusu St John hayatını kaybetti

İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un efsane futbolcularından Ian St John 82 yaşında vefat etti.

Liverpool'un resmi internet sayfasından yapılan paylaşımda, Anfield efsanesinin ölümü nedeniyle üzüntü duyulduğu ifade edildi.

St John, 1961 yılında memleketi İskoçya'nın Motherwell takımından 37 bin 500 sterlinlik kulüp rekoru ücretle transfer edilmiş, 1961-1971 yıllarında 10 yıl boyunca Liverpool formasını giymişti. 425 kez sahaya çıkan futbolcu, 118 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

REKLAM

21 kez İskoçya Milli Takımı'nın da formasını giyen St John, yaklaşık 8 yıldır kanser tedavisi görmekteydi.