Manchester City - Wolverhampton: Maç özeti ve golleri

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Mücadele mavilerin 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Manchester City'e galibiyeti getiren goller Grealish, Haaland ve Foden'dan geldi

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇ ANLATIMI, MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

> Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Manchester City 57. saniyede sağ kanattan hızlı çıktığı atakta, Kevin De Bruyne'nin yaptığı ortaya vuran Jack Grealish ile 1-0 öne geçti.

> Golden sonra da ataklarına devam eden City, Wolves'a atak şansı vermezken dakikalar 16'yı gösterdiğinde Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı.

> Sol kanatta topu kapan deplasman ekibinde Bernardo Silva'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Norveçli golcü, ters ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşla golünü kaydetti ve yıldız oyuncu ilk 4 deplasman karşılaşmasında gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.

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> Yenen goller sonrası reaksiyon vermeye çalışan ev sahibi ekipte, 33. dakikada stoper oyuncusu Nathan Collins'i, Jack Grealish'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

> İlk yarı Manchester City'nin üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmanın 69. dakikasında yine De Bruyne'nin asistinde Phil Foden farkı 3'e çıkaran golü kaydetti ve maç 3-0'lık skorla sona erdi.

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇININ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN.