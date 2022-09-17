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Manchester City - Wolverhampton: Maç özeti ve golleri

İngiltere Premier Lig’de geçtiğimiz hafta Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ara verilen maçlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 7. hafta karşılaşmasında Wolverhampton evinde lider Manchester City’i konuk etti. Heyecan kesen maçta Manchester City Wolverhamton’u 3-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Manchester City - Wolverhampton maçının özetine ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City - Wolverhampton: Maç özeti ve golleri
Manchester City - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Mücadele mavilerin 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Manchester City'e galibiyeti getiren goller Grealish, Haaland ve Foden'dan geldi

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇ ANLATIMI, MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

> Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Manchester City 57. saniyede sağ kanattan hızlı çıktığı atakta, Kevin De Bruyne'nin yaptığı ortaya vuran Jack Grealish ile 1-0 öne geçti.

> Golden sonra da ataklarına devam eden City, Wolves'a atak şansı vermezken dakikalar 16'yı gösterdiğinde Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı.

> Sol kanatta topu kapan deplasman ekibinde Bernardo Silva'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Norveçli golcü, ters ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşla golünü kaydetti ve yıldız oyuncu ilk 4 deplasman karşılaşmasında gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.

> Yenen goller sonrası reaksiyon vermeye çalışan ev sahibi ekipte, 33. dakikada stoper oyuncusu Nathan Collins'i, Jack Grealish'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

> İlk yarı Manchester City'nin üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmanın 69. dakikasında yine De Bruyne'nin asistinde Phil Foden farkı 3'e çıkaran golü kaydetti ve maç 3-0'lık skorla sona erdi.

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇININ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN.

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