Şampiyonlar Ligi'nde duygusal gece: Haaland galibiyeti getirdi ama sevinmedi

Ekonomi

Konut müjdesine koştuk: e-Devlet'e girişler kilitlendi başvuru sayısı 800 bine yaklaştı

500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri kampanyasına ilgi ilk günden zirve yaptı. Başvuru saati başlar başlamaz, saat 00.01 itibarıyla e-Devlet’e girişler kilitlendi. Dün başvuru sayısı 800 bine yaklaştı. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyası en çok gençleri ve emeklileri sevindirdi.