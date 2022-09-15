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Şampiyonlar Ligi'nde duygusal gece: Haaland galibiyeti getirdi ama sevinmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların skorlarına ve özetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Şampiyonlar Ligi özetleri izle: Manchester City-Dortmund maç özeti ve gol izle
Haaland ve takım arkadaşlarının sevinci.

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.

Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90 1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.

Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.

E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.

Manchester City geriden gelip kazandı

G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaştı.

Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti. Fakat Manchester City, Stones'un 80 ve Haaland 84. dakikadaki golleriyle rakibini 2-1 yendi.

Eski takımının ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti.

Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

İkinci haftanın ikinci gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle;

  • A Grubu
  • Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3
  • E Grubu
  • Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1
  • F Grubu
  • Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0
  • G Grubu
  • Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1
  • Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0
  • H Grubu
  • Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2
  • Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

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