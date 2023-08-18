|
Özgün

Manisa'da iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Halil Sezgin müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar.

17:39 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Manisa Haberleri

Manisa Haberleri

'nın Salihli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İşte detaylar.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Sart Mahallesi'nde Tahsin S. (79) idaresindeki 45 LY 887 plakalı sepetli motosiklet ile Umut A'nın (20) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile sepetli motosikletteki Halil Sezgin (84) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sezgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



#Manisa
#Salihli
#Manisa haberleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor-Fenerbahçe maçında tüm kapılar açılacak