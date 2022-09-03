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Marcelo Olympiakos’a transfer oldu: Marcelo Real Madrid'de kaç gol attı?

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Marcelo Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu. Peki Marcelo, Olympiakos ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Marcelo Olympiakos ne kadar kalacak, sözleşmesi ne zaman bitecek? Kaç maça çıktı, kaç gol attı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcelo Olympiakos ne kadar kalacak, sözleşmesi ne zaman bitecek?
Marcelo

15 yıldır Real Madrid'de top koşturan Brezilyalı Marcelo, bu yıl yuvasından ayrılarak başka maceralara yelken açmıştı. Marcelo'nun yeni takımının neresi olacağı büyük merak konusu olmuşu. Marcelo, Olympiakos’u tercih etti.

Marcelo Olympiakos'da ne kadar kalacak?

Olympiakos, Marcelo'yla 1+1 yıllık sözleşme imzalaadığı duyurdu. 15 yıl boyunca dünya devi Real Madrid'in formasını başarılı bir şekilde terleten Marcelo, kazandığı 25 kupa ile kulüp tarihinin en fazla kupa kazanan futbolcusu ünvanına sahip.

Yunanistan kulübü transferi; "Olympiakos'da gerçek bir futbol efsanesi" sözleriyle duyurdu.

Brezilyalı oyuncu 15 sezonda yakaladığı başarılarla Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. Marcelo, Los Galacticos'da toplam 25 kupa kazandı. Bu kupalardan 5'i Şampiyonlar Ligi ve 6'sı La Liga oldu.

Marcelo Real Madrid'de kaç gol attı?

Marcelo, 2007'de transfer olduğu Real Madrid'de 15 yılda toplam 557 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda; 41 gol ve 103 asistlik katkı sağladı.

Marcelo
Marcelo

Marcelo kimdir?

Marcelo Vieira da Silva Júnior (d. 12 Mayıs 1988) Brezilyalı futbolcudur. Super League takımlarından Olimpiakos'ta oynamaktadır.

12 Mayıs 1988 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. Takımın sol bek oyuncularından biridir. 12 numaralı formayı giyen Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı ve Real Madrid'e transfer oldu. Brezilya millî futbol takımında da forma giyen Marcelo'nun millî takımda 4 tane de golü vardır. 2008 Pekin olimpiyatlarında olimpik millî futbol takımında oynamıştır.

Aynı zamanda Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir. Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır. 2006'dan beri Brezilya millî takımında mücadele etmektedir. 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden sonra Real Madrid'den resmen ayrıldığını açıklamıştır. 1 Temmuz 2022 tarihi itibaren serbest kalacaktır.

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