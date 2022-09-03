Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman? Ev sahibi ve konuk takım 3 puan peşinde

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor konut edecek. Futbolseverler keyifli geçmesi beklenen karşılaşmanın tarihini ve maçın saatini haberimizden takip edebilirler.
Medipol Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?
Başakşehir - Alanyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Başakşehir-Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı?
Başakşehir - Alanyspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Maçta 11'ler henüz açıklanmadı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı sonlandırdı.
- Bu sezon ligdeki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Başakşehir kendi evindeki mücadeleyi 4-0 kazanmıştı. Ligin 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, 3. hafta maçında Kayserispor'u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Emre Belözoğlu'nun takımı ligin 4. haftasını ise maç oynamadan bay geçmişti. 7 puana sahip Başakşehir ligde 6. sırada bulunuyor.
- Alanyaspor ise yeni sezona deplasmandaki 4-2'lik Fatih Karagümrük galibiyeti ile başladı. Daha sonra sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Akdeniz ekibi 3. hafta maçında Sivasspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla döndü. Alanyaspor ligin 4. haftasında sahasında İstanbulspor'a 1-0 kaybetmişti. 5 puana sahip Alanyaspor ligde 12. sırada yer alıyor.