Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman? Ev sahibi ve konuk takım 3 puan peşinde Başakşehir, Süper Lig’in beşinci haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Keyifli bir maç izlemek isteyen futbolseverler Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu? sorularını gündemine aldı. İşte maçın ayrıntıları...

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