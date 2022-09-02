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Sivasspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

Sivasspor, Süper Lig’in beşinci haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbol tutkunları Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu? sorularını gündemine aldı. İşte maçın ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı maç izle: Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11
Sivasspor-Karagümrük maçı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın tarihini ve maçı saatini haberimizden takip edebilirler.

Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Sivasspor Fatih Karagümrük maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Sivasspor üç puan hasretine son vermek istiyor

Ligin geride kalan 4 haftasında Gaziantep FK'yle sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan ve dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine VavaCars Fatih Karagümrük karşısında son vermek istiyor.

Sivasspor antremanı bugün tamamlayacak

Kırmızı-beyazlı ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 5. hafta maçında Vavacars Fatih Karagümrük’ü konuk edecek Demir Grup Sivasspor’umuz, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kulüp tesislerinde kampa girecek.
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