Sivasspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Sivasspor, Süper Lig’in beşinci haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbol tutkunları Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu? sorularını gündemine aldı. İşte maçın ayrıntıları...

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