Mart ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri, hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelliler ve ailelerine ekonomik destek vermek amacıyla ödenen evde bakım maaşı, her ay yatırılıyor. İllere göre farklı tarihlerde hesaplara geçen ödemelerin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşları, yeni yıldan itibaren zamlı olarak yatırılmaya başlandı. Evde bakım aylığı ödemeleri, e-Devlet üzerinden veya SMS yöntemiyle kontrol edilebiliyor. Peki Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?