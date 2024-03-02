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Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı yatan iller hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Mart ayının gelmesiyle evde bakım parası ne zaman yatacak sorusu da gündemde yer aldı. Bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı" illere göre farklı tarihlerde ödeniyor. Peki, evde bakım maaşları bu ay ne zaman yatacak? İşte 2024 Mart evde bakım maaşı ödemesinde son durum...

11:22 - 2/03/2024 Saturday
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı
Evde bakım maaşı

Mart ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri, hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelliler ve ailelerine ekonomik destek vermek amacıyla ödenen evde bakım maaşı, her ay yatırılıyor. İllere göre farklı tarihlerde hesaplara geçen ödemelerin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşları, yeni yıldan itibaren zamlı olarak yatırılmaya başlandı. Evde bakım aylığı ödemeleri, e-Devlet üzerinden veya SMS yöntemiyle kontrol edilebiliyor. Peki Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödeme tarihleri, illere göre farklı tarihlerde gerçekleştirilebiliyor. Ödeme işlemleri başladığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayrıca duyuruluyor.

Mart ayı Evde Bakım Parası ödeme işlemleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.

Ödemelerin 15 Mart Pazar gününden itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili ödeme programı açıklandığında detaylar eklenecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen hak sahipleri banka şubelerine gitmeden bakiyelerini öğrenebiliyor.

Sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılabiliyor. e-Devlet ekranına giriş yapan kullanıcılar ardından üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak ödemelere ilişkin bilgi alabilirler.

Ayrıca alternatif olarak ödeme bilgileri sorgulama işlemleri SMS üzerinden sorgulanabilir. Evde bakım parası yatıp yatmadığını BAKIYE yazıp, 4747’ye SMS göndererek öğrenebilirsiniz.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; 'evde bakım desteği' yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.



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#mart ayı evde bakım parası
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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