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Aile Bakanlığı sosyal yardımları Mart ayı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Ödemesi Mart ayı ödemesi sorgulama ekranı

Aile Destek Paketi, 12 ay boyunca hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara belirli tutarlarda ödeniyor. Aile Destek Ödemesi aylık olarak yatırılıyor ve e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Hak sahipleri mart Aile Destek Ödemesi tarihine odaklandı. Peki, 2024 Mart ayı Aile Destek Parası ne zaman yatacak?

13:01 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemesi
Aile Destek Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım Mart ayı ödemelerini listeledi. Nakdi desteklerin hangi tarihlerde yatması bekleniyor? İşte sosyal yardım alanlar için Mart 2024 ödemeleri ve detaylar…

AİLE DESTEK PROGRAMI ZAMLANDI MI?

Son düzenlemelerle beraber sosyal yardımlarda da artış olduğu açıklanmıştı. Ancak Aile Destek Ödemesinin artışına veya ne kadar olduğunda dair henüz bir açıklama gelmedi.

MART AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Mart ödemesinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar ödemelerin durumu e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.



#Aile Destek Ödemeleri
#aile destek programı
#sosyal yardımlar
#mart ayı aile destek ödemesi
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