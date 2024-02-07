"Mazot ve gübre desteği Şubat 2024 ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere yönelik ödenen destek ödemeleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte mazot ve gübre desteği için detaylar...

2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira destek sağlanacak.

Çiftçiye tarımsal destek ödemesi artırıldı

Bu desteğin 103 lirasını mazot, 46 lirasını gübre desteği oluşturuyor.





Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim desteği ile ilgili tebliğinde diğer tarımsal ödemelere de yer verildi.





Çeltik için 250 lirası mazot 21 lirası gübre olmak üzere 271 lira çiftçiye destek ödemesi yapılacak. Ayrıca fındık, kuru soğan,yaş çay, zeytin ve şeker pancarı için toplamda 107 lira destek sağlanacak.

Kuru fasulye, mercimek, nohut için bu oran 124 lira, patates ve soya için 193 lira yağlık ayçiçeği için ise 142 lira olarak belirlendi.





Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği verilecek. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek sağlanacak.



