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MEB takvimi açıkladı! Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarıyıl tatili tarihleri çalışma takvimi ile belli oldu. Milyonlarca öğrenci ara tatille ilgili kafa karışıklığı yaşarken, 15 tatil için de gözler MEB takvimine çevrildi. Karne tatili, sömestr tatili ya da 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatili bu sene ocak ayında başlayacak. Öğrenciler sömestr tatilinde 15 gün dinlenme şansı elde edecek. Peki, Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Öğrencilere 15 tatil tarihi açıklandı mı?

21:17 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MEB ara tatili takvimi
MEB ara tatili takvimi

"Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Öğrencilere 15 tatil tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayında 9 günlük ilk ara tatilin yapılmasının ardından veli, öğrenci ve öğretmenlerin gözü karne tatili ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına yöneldi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ara tatiller kaldırılsın mı, devam mı etsin konusu anketi veli, öğrenci ve öğretmenlerin oylamasına sundu. Peki, Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Öğrencilere 15 tatil tarihi açıklandı mı?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?


MEB 2023-2024 yılı takvimini paylaştı. Buna göre 15 tatil takvimi şu şekilde:

19 Ocak Cuma günü karneler alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak. Milyonlarca öğrenci yarı tatilin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi ders başı yapacak.

Bu süreçte okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şöyle olacak


20 Ocak Cumartesi

21 Ocak Pazar

22 Ocak Pazartesi

23 Ocak Salı

24 Ocak Çarşamba

25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma

27 Ocak Cumartesi

28 Ocak Pazar

29 Ocak Pazartesi

30 Ocak Salı

31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe

2 Şubat Cuma

3 Şubat Cumartesi

4 Şubat Pazar

#ara tatil
#MEB
#15 tatil
11 dakika önce
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MEB takvimi açıkladı! Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?