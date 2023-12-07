"Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Öğrencilere 15 tatil tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayında 9 günlük ilk ara tatilin yapılmasının ardından veli, öğrenci ve öğretmenlerin gözü karne tatili ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına yöneldi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ara tatiller kaldırılsın mı, devam mı etsin konusu anketi veli, öğrenci ve öğretmenlerin oylamasına sundu. Peki, Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Öğrencilere 15 tatil tarihi açıklandı mı?