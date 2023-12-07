"Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Öğrencilere 15 tatil tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayında 9 günlük ilk ara tatilin yapılmasının ardından veli, öğrenci ve öğretmenlerin gözü karne tatili ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına yöneldi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ara tatiller kaldırılsın mı, devam mı etsin konusu anketi veli, öğrenci ve öğretmenlerin oylamasına sundu. Peki, Yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Öğrencilere 15 tatil tarihi açıklandı mı?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
MEB 2023-2024 yılı takvimini paylaştı. Buna göre 15 tatil takvimi şu şekilde:
19 Ocak Cuma günü karneler alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak. Milyonlarca öğrenci yarı tatilin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi ders başı yapacak.
Bu süreçte okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şöyle olacak
20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe
26 Ocak Cuma
27 Ocak Cumartesi
28 Ocak Pazar
29 Ocak Pazartesi
30 Ocak Salı
31 Ocak Çarşamba
1 Şubat Perşembe
2 Şubat Cuma
3 Şubat Cumartesi
4 Şubat Pazar