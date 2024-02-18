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Emekli bayram ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? İşte TBMM’nin bu haftaki gündemi

Türkiye Büyük Millete Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, sağlık ve enerji alanlarında düzenlemeler içeren kanun tekliflerini görüşecek. Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak. İşte Meclis’in bu haftaki gündemi.

15:00 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 15:05 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
TBMM'de yeni haftanın gündeminde neler var?
TBMM'de yeni haftanın gündeminde neler var?

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta, sağlık alanında düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri devam edecek. İlk 14 maddesi kabul edilen teklife göre; sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek. Yan dal uzmanlığını teşvik etmek için tavan ücret artırılacak. Normal doğumun özendirilmesi için ebelerin görev tanımı güncellenecek.

Meclis bu hafta neler görüşülecek?

Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin de bu hafta Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor. Teklife göre, sanat tarihi ve arkeoloji mezunlarının turist rehberi olmaları kolaylaştırılacak.

Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistin artması nedeniyle bu bölge dillerini bilen rehber adaylarına yönelik teşvik edici düzenlemeler yapılacak.

Yargı paketinde son durum nedir?

8'inci Yargı Paketi'nin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri, 20 Şubat Salı günü başlayacak. Teklife göre; 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' iddialarıyla ilgili, Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na başvurulacak. Düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu açılacak.

Emekli bayram ikramiyesi Meclis'ten geçti mi?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili, müstakil suç olarak düzenlenecek.

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de 8'inci Yargı Paketi'nde yer aldı. Meclis'te salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.



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