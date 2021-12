Memur maaşı arttı mı? Memur maaşı damga vergisi kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TBMM Genel Kurulu'ndaki gelişmeleri tamamlayarak kabul edilen 2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe maratonu oldukça uzun, zorlu ve yüksek tansiyonlu bir süreçtir. Bu yılki görüşmeler 380 saati aşkın sürede gerçekleşti. Bu bütçe Türkiye'yi büyütme hedefimize katkı sağlayacaktır. Bütçemizin ülkemizin hedeflerine ve milletimize hizmet edecek şekilde hayata geçireceğiz.

Türkiye geçtiğimiz 19 yılda ortalama yüzde 5,1'lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. 2019 yılında yaşadığımız küçülme dışında her yıl ekonomimizi büyüterek görülmemiş bir başarıya imza attık. 2020'de herkes küçülürken biz 1,8 büyüdük.

Bu süreçte karşılaştığımız nice engelleri aşarak ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Şimdi de Türkiye'yi dünyanın en önemli 10 ekonomisi içine sokacağız. Biz medeniyetimiz ve tarihimizden aldığımız cesaretten yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanan insanlarız.

Ekonominin rasyonel işleyişi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan finans hareketlerinin ve buna bağlı fiyat artışları elbette hepimizin canını yakıyor. Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla milletimizin hayatını zorlaştıranlar hakkında harekete geçilmiştir. TBMM de bu yöndeki kanunu kabul ederek mücadeleye katkıda bulunmuştur.

Asgari ücreti 4 bin 253 liraya çıkardık. Gelir ve damga vergisini de kaldırarak işverenin yükünü azalttık. Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz.

"YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALACAĞIZ"

Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçları devreye alacağız.

Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz tedbirleri açıklıyorum:

Bankada parası olan hiçbir vatandaşımızın bundan sonra kur daha yüksek olacak diye bir endişesi olmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan firmalara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur fiyatı verilecek.

Şirketler tarafından ödenecek temettüdeki stopajı düşürüyoruz. DİBS'e ilgiyi artırmak için stopajı sıfıra indiriyoruz.

MEMURLARA MÜJDE

Bir müjde de memurlara vermek istiyorum. Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz.

