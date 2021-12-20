AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan vergi muafiyeti açıklaması   

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den vergi muafiyeti açıklaması

Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından satır başlıkları

En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar.

Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak.

Vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsar?

Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.

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İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak.

Ayrıntılar geliyor...

FOTOĞRAF 16 Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.<br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde \"fevkalade\" bir artış yapılması planlanıyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.<br> SEYYANEN ZAM <br><br>Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde. SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.<br> Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.<br> ENFLASYON+YÜZDE 25 <br><br>Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması. Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.<br> MİLLETVEKİLLERİ İLETTİ <br><br>Bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM'ye gelen Çalışma, Hazine ve Maliye bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara \"Seçmenimizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdiler. Onların durumun da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor\" dedi. Bakanlar ise Erdoğan'ın talimatı ile emekliler ile ilgili de çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı.<br> SENDİKALARLA GÖRÜŞÜLDÜ <br><br>Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sendikalarla görüşmüştü. Bilgin, \"Emekwlilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz\" demişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da \"Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz\" açıklamasında bulunmuştu.<br> ARALIKTA ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK <br><br>Memur ve emekliler yıl sonunda enflasyon farkı alacak. Temmuz- Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda ancak net tutar aralık enflasyonuyla belli olacak. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ- Kur emeklileri için de şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu oran artabilir.<br> Bugünkü hesaba göre, 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ- Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. Memur ve emekli maaşına yüzde 40 zam: Asgari ücretteki tarihi artış ile memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu Asgari ücrete yapılan yüzde 50,5'lik zam hem memurları hem emeklileri heyecanlandırdı. Mevcut zamma ilaveten yapılacak ek artışın Ocak'a yetiştirilmesi planlanıyor. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Yeni asgari ücret sonrası dikkat çeken detay: Tüm maaşlar 215 lira artacak