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Piyasaların gözü faiz kararında... Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ilk faiz kararı toplantısı bugün gerçekleşecek. Piyasalar Şubat 2024 Merkez Bankası faiz kararı ve gelecek açıklamalara odaklandı. Şubat ayı TCMB faiz kararına ve yıl sonu beklenti anketi sonuçlandı. PPK kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

08:28 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:48 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı
Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların yakın takibinde bulunuyor. Yılın ikinci faiz kararı için Başkan Fatih Karahan liderliğinde toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK) 'Merkez bankası faiz kararı ne olur?’ sorusuna yanıt verecek. Banka geçtiğimiz ay faizleri yüzde 45 seviyesine yükseltmişti. Peki Şubat 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ikinci faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 40,6370'ten 41,1543'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,6 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 32,9 milyar dolara geriledi.



#merkez bankası
#faiz kararı
#merkez bankası faiz kararı
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