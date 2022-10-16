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Mersin'de hortum oluştu: Balıkçılar zor anlar yaşadı

Akdeniz'de Mersin açıklarında önce hortum çıktı ardından da sağanak yağış yaklaşık 2 saat etkili olunca balıkçıların bazıları limana dönmek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin haberleri son dakika: Akdeniz açıklarında hortum meydana geldi
Akdeniz'de hortum oluştu

Mersin'de denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdeniz açıklarında hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortum, daha sonra etkisini kaybetti. Hortumu gören balıkçılar, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Avlarını toplayan balıkçılar, kısa süreli fırtınaya dönüşen denizden uzaklaşarak balıkçı barınağına döndü.

Meteorolojinin önceden uyarasını yaptığı yağışlı hava Akdeniz'de Mersin açıklarında etkili oldu. Yağış öncesinde Akdeniz'de önce hortum çıktı. Hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Daha sonra başlayan kuvvetli yağış ise yaklaşık 2 saat sürdü. Avlarını toplayan balıkçılar, kısa süreli fırtınaya dönüşen denizden uzaklaşarak balıkçı barınağına döndü.

O anları görüntüleyen ve önce hortum çıktığını belirten Kaptan Gültekin Işık, "Hortumun yağışa dönüşü ani oldu. Yağmurun yağışı kara kış gibi 2 saat sürdü. Biz buna "bora" diyoruz, yarım saat 45 dakika sürer. Ama bu boradan ziyade fırtına gibi oldu 2 saat sürdü. Avları toplama fırsatımız oldu, hemen limana döndük. Kısmet olur akşam tekrar denize açılacağız" dedi.

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