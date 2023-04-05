PSG ile yol ayrımına geldiği konuşulan Lionel Messi'ye tıpkı Cristiano Ronaldo'ya olduğu gibi Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği belirtildi. İşte detaylar.

AL HİLAL MESSİ İÇİN NE KADAR TEKLİF YAPTI?

Ünlü transfer duyumcusu İtalyan Fabrizio Romano'nun sosyal medya paylaşımına göre Al Hilal, Lionel Messi için yıllık 400 milyon Euro’luk bir sözleşme teklif etti. Bu potansiyel kontrat, Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya ödediği yaklaşıl 200 milyon Euro’nun neredeyse iki katı değerinde.

MESSİ BARCELONA’YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Lionel Messi PSG ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kontrat haziran ayında sona eriyor ve Arjantinliyle ilgilenen takımlar arasında eski takımı Barcelona da var. Messi Barcelona’dan ekonomik sebeplerle ayrılmıi, kulüp başkanı Messi’nin maaşını ödemekte güçlük yaşadıklarını ifade etmişti. Lionel Messi'nin Fransa'nın başkenti Paris’ten ayrılma olasılığı giderek artıyor. Ancak Barça, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle bu transferi gerçekleştiremeyebilir.





Arjantinli oyuncunun ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği de gelen bilgiler arasında.





Messi, son haftalarda sert eleştirilere maruz kaldı. Yıldız oyuncu, geçen hafta sonu PSG'nin Lyon'a yenildiği karşılaşmada yuhalandı. Fabrizio Romano'ya göre PSG'nin oyuncuyu takımda tutmak istemesine rağmen Messi 'sportif garantiler' istediği için kulübün teklifine henüz yanıt vermedi. Bu arada Barcelona, ​​oyuncuyla aktif olarak pazarlık yapıyor ve onu Camp Nou'ya geri getirmek için yeni sponsorluklar planlıyor.





PSG bu hafta sonu Ligue 1'de sekizinci sıradaki Nice ile karşı karşıya gelecek. Messi'nin de Lyon maçında olduğu gibi ilk 11'de yer alması bekleniyor.

PSG'YE VEDA KARARI ALDI

Lionel Messi ile Paris Saint-Germain arasında birliktelik sona eriyor.





Fransız spor gazetesi L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre; Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, ayrılık kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli efsane, kariyerine Paris'te devam etmeyecek.





PSG'nin halihazırda Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak zorunda olduğu ve bu nedenle Messi'ye bol sıfırlı bir sözleşme önerilemeyeceği de belirtildi.





THIERRY HENRY: "BARÇA'YA DÖNMEK ZORUNDA"

Lionel Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Thierry Henry, "Parc des Princes'te Messi'nin ıslıklanmasını duymak utanç verici. 13 gol ve 13 asistle takımın en iyilerinden biri olan Messi'yi ıslıklayamazsınız." dedi.





Henry, "Bu söyleyeceklerim bilgi değil ama bir dilek. Barcelona'ya geri dönmeli. Çünkü, olması gerektiği gibi ayrılmadı. Vedasındaki gözyaşları bize bunu gösteriyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.











