|
Reklam
Reklam
Spor

Lionel Messi'nin babası Barcelona ile görüştü

PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi'nin ismi Barcelona ile gündeme geldi. Barcelona Başkanı Laporta'nın Arjantinli yıldızı tekrar takımda görmeye sıcak baktığı belirtildi.

17:58 . 22/02/2023 Çarşamba
Diğer
Lionel Messi

Lionel Messi

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi tekrar Barcelona forması giyebilir.

PSG ile ikinci sezonunu yaşayan Arjantinli yıldız için sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

Katalan medyası yazdı

35 yaşındaki yıldızın sezon sonu alacağı karar merak edilirken Katalan medyasından bir iddia gündeme geldi.

Katalan televizyon programı Tot Costa'nın haberine göre, Lionel Messi'nin hem babası hem de menajerliğini yapan Jorge Messi, Barcelona ile masaya oturdu.Lionel

Barcelona Başkanı Joan Laporta ile görüşen Jorge Messi, oğlunun geleceğini ile ilgili konuştu.

Başkan Laporta'nın, Messi'nin Katalan ekibine geri dönüş şartlarını araştırdığı belirtilirken Arjantinli yıldızın Barcelona'da tekrar oynamasına sıcak baktığı belirtildi.

Lionel Messi'nin transferi hakkında yakında zamanda sıcak gelişmeler olacağı ifade edildi.



#Messi
#Barcelona
#transfer
2 saat önce
default-profile-img
Lionel Messi'nin babası Barcelona ile görüştü
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Foggo da kentsel dönüşüme 'zulüm' demişti
Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı öncesi taraftarlarına çağrı
Diyarbakır'da kedi kurtarma operasyonu: Ses gelmesi üzerine yıkım durduruldu askeri helikopterler bölgeye getirildi
'Asrın felaketi'nde 17'nci gün: Enkaz altındaki inek canlı olarak çıkarıldı
Terör örgütü DEAŞ’ın silahlı güçleri arasında görev alan şahıs yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.