Lionel Messi'nin babası Barcelona ile görüştü

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi tekrar Barcelona forması giyebilir.

PSG ile ikinci sezonunu yaşayan Arjantinli yıldız için sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

Katalan medyası yazdı

35 yaşındaki yıldızın sezon sonu alacağı karar merak edilirken Katalan medyasından bir iddia gündeme geldi.

Katalan televizyon programı Tot Costa'nın haberine göre, Lionel Messi'nin hem babası hem de menajerliğini yapan Jorge Messi, Barcelona ile masaya oturdu.Lionel

Barcelona Başkanı Joan Laporta ile görüşen Jorge Messi, oğlunun geleceğini ile ilgili konuştu.

Başkan Laporta'nın, Messi'nin Katalan ekibine geri dönüş şartlarını araştırdığı belirtilirken Arjantinli yıldızın Barcelona'da tekrar oynamasına sıcak baktığı belirtildi.

Lionel Messi'nin transferi hakkında yakında zamanda sıcak gelişmeler olacağı ifade edildi.







