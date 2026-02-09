Yeni Şafak
Başakşehir yeni sezonun ilk transferini şimdiden duyurdu

17:209/02/2026, Pazartesi
IHA
Saba Kharebashvili, Başakşehir formasıyla poz verdi.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili’nin transferini duyurdu. Genç oyuncu, gelecek sezon turuncu-lacivertli formayı giyecek.

Başakşehir, Saba Kharebashvili’yi transfer etti.


Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.







#Başakşehir
#Saba Kharebashvili
#Dinamo Tiflis
