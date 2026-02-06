Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, Beşiktaş’ta

Yeni Şafak
23:466/02/2026, Cuma
IHA
Beşiktaş, Roma’nın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Devis Vasquez’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.



