Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, Beşiktaş’ta
Beşiktaş, Roma’nın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Devis Vasquez’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
