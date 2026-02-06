Yeni Şafak
Amir Murillo Beşiktaş için İstanbul'a geldi

15:546/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
AA
Fransa ekibi Marsilya forması giyen Amir Murillo, bu sezon 25 maçta 2 gol kaydetti.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Panamalı savunma oyuncusu Amir Murillo, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmesi yaptığı Amir Murillo, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Murillo'yu kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım." dedi.

Murillo'nun transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.



