Amir Murillo Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım." dedi.