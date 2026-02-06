Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi belli oldu

Futbol dünyasında kış transfer döneminin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain, sonunda aradığı fırsatı buldu. Ağustos ayında Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki futbolcu, Celtic'in yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor.