Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi belli oldu

Tuğçe Erginkoç
12:206/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yaklaşık 5 ay boyunca herhangi bir kulüple anlaşmayan ve formunu korumak için Arsenal tesislerinde antrenman yapan Alex Oxlade-Chamberlain, sürpriz bir transfer yaptı.

Futbol dünyasında kış transfer döneminin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain, sonunda aradığı fırsatı buldu. Ağustos ayında Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki futbolcu, Celtic'in yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor.

Arsenal ve Liverpool formalarıyla Premier Lig’de fırtınalar estiren tecrübeli orta saha, Beşiktaş macerasının ardından futboldan kopma noktasına gelmişti. Chamberlain, formunu korumak için eski takımı Arsenal'ın tesislerinde idmana çıkıyordu.

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Chamberlain ile Celtic arasındai her konuda mutabakat sağlandı. Oyuncunun bugün Glasgow'a giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve kendisini sezon sonuna kadar (opsiyonlu) yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

#Alex Oxlade-Chamberlain
#Beşitkaş
#Celtic
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DUL VE YETİM MAAŞ FARKI 2026: Dul ve yetim maaşı zam farkı ödeme tarihleri açıklandı mı, ne zaman?