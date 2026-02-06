Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yaklaşık 5 ay boyunca herhangi bir kulüple anlaşmayan ve formunu korumak için Arsenal tesislerinde antrenman yapan Alex Oxlade-Chamberlain, sürpriz bir transfer yaptı.
Futbol dünyasında kış transfer döneminin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain, sonunda aradığı fırsatı buldu. Ağustos ayında Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki futbolcu, Celtic'in yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor.
Arsenal ve Liverpool formalarıyla Premier Lig’de fırtınalar estiren tecrübeli orta saha, Beşiktaş macerasının ardından futboldan kopma noktasına gelmişti. Chamberlain, formunu korumak için eski takımı Arsenal'ın tesislerinde idmana çıkıyordu.
Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Chamberlain ile Celtic arasındai her konuda mutabakat sağlandı. Oyuncunun bugün Glasgow'a giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve kendisini sezon sonuna kadar (opsiyonlu) yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.