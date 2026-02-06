A Spor'un haberine göre Beşiktaş ve Roma, Devis Vasquez’in transferi için el sıkıştı. 27 yaşındaki Kolombiyalı eldivenin, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.