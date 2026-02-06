Yeni Şafak
Beşiktaş'ın yeni kalecisi netleşti! 1.95'lik eldiven İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni kalecisi netleşti! 1.95'lik eldiven İstanbul'a geliyor

6/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Ara transfer döneminde kaleci arayışında olan Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. Kolombiyalı eldiven, bu akşam siyah-beyazlı takımla imzalamak için İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

Mert Günok’un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi bitirdi.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş ve Roma, Devis Vasquez’in transferi için el sıkıştı. 27 yaşındaki Kolombiyalı eldivenin, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Devis Vasquez Kimdir?


Kariyerine ülkesinin Barranquilla ekibinde başlayan Vasquez, 2023 yılında AC Milan’a transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Sheffield Wednesday ve Empoli’de kiralık olarak forma giyen tecrübeli kaleci, 2025 yazında bedelsiz olarak Roma’nın yolunu tutmuştu. 1.95 boyundaki dev eldiven, özellikle çizgi üzerindeki refleksleri ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınıyor.

