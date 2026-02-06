Yeni Şafak
Emmanuel Agbadou resmen Beşiktaş'ta

19:596/02/2026, Cuma
Emmanuel Agbadou
Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18 milyon euro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."



#Beşiktaş
#Emmanuel Agbadou
#Transfer
