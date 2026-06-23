Thiago Silva başladığı yere geri döndü

Thiago Silva, geçen sezon Porto formasıyla 14 maça çıktı.
Brezilya ekibi Fluminense, son olarak Porto forması giyen Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.
Fluminense, Thiago Silva'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Silva, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.
Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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