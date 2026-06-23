Manchester United'dan Galatasaray'a gece yarısı Bruno Fernandes yanıtı! Bonservisi ve maaşı dudak uçuklattı

FERNANDES'İN MAAŞ TALEBİ

Yönetimin bunu 25-30 milyon euro seviyelerine düşürmeye çalıştığı, Portekizli futbolcunun ise sezonluk 21 milyon euro maaş istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun ve kulübünün taleplerinin Galatasaray yönetimi tarafından yüksek bulunduğu ve şu an için geri adım atıldığı ifade edildi.



