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Manchester United'dan Galatasaray'a gece yarısı Bruno Fernandes yanıtı! Bonservisi ve maaşı dudak uçuklattı

Manchester United'dan Galatasaray'a gece yarısı Bruno Fernandes yanıtı! Bonservisi ve maaşı dudak uçuklattı

09:1423/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Trendyol Süper Lig’de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için dünya devleriyle pazarlık masasına oturan Galatasaray, 10 numara bölgesi için Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Portekizli oyuncu için yaptığı gizli hamlenin detayları ortaya çıktı. İngiliz devinin talep ettiği bonservis bedeli ve Portekizli yıldızın istediği yıllık maaş ise adeta şok etkisi yarattı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da 10 numara bölgesine yeni bir ismin dahil edilmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, listesindeki adaylarla görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de Manchester United'dan Bruno Fernandes oldu.

MANCHESTER UNITED'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Manchester United formasıyla geçtiğimiz sezon Premier Lig'de asist kralı olan yıldız futbolcuyla ilgilenen Galatasaray, oyuncunun maliyeti nedeniyle geri adım attı. 


Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Manchester United, bonservis bedeli için 50 milyon euroluk bir ücret talep etti.


FERNANDES'İN MAAŞ TALEBİ

Yönetimin bunu 25-30 milyon euro seviyelerine düşürmeye çalıştığı, Portekizli futbolcunun ise sezonluk 21 milyon euro maaş istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun ve kulübünün taleplerinin Galatasaray yönetimi tarafından yüksek bulunduğu ve şu an için geri adım atıldığı ifade edildi. 


Fernandes ve Manchester United'ın indirim yapması halinde yeniden masaya oturacağı ifade edildi. İstenilen ücretlerde indirim olmaması durumunda ise diğer alternatiflerin değerlendirileceği kaydedildi.

BRUNO FERNANDES'İN İSTATİSTİKLERİ

Manchester United formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan Bruno Fernandes 9 gol ve 22 asistle oynadı. Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce Sporting, Sampdoria, Udinese, Novara ve Boavista formalarını giymişti.


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