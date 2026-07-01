Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen Kassoum Ouattara ile prensip anlaşmasına vardı. Sol bek pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki Fransız futbolcunun yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar ve geçen sezonki performansı merak konusu oldu.

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile prensip anlaşmasına vardı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile prensip anlaşmasına vardı.

Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine aldığı 21 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Amiens ve Monaco formaları giydi. Transfer sürecine ilişkin resmî duyuru ise henüz yapılmadı.

Transfer sürecindeki öne çıkan bilgiler şöyle:

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ve AS Monaco ile prensip anlaşmasına vardı.

Futbolcu, saat 23.40’ta İstanbul Havalimanı’na gelecek.

Ouattara, sağlık kontrolünden geçecek ve son transfer görüşmelerini yapacak.

21 yaşındaki oyuncu sol bek pozisyonunda görev yapıyor.

Fransız futbolcu geçen sezon Monaco formasıyla 24 maça çıktı ve 4 asist yaptı.

Kassoum Ouattara kimdir?

Kassoum Ouattara, 14 Ekim 2004’te Fransa’nın başkenti Paris’te doğdu. Fildişi Sahili kökenli Fransız futbolcu, sol bek pozisyonunda görev yapıyor.

Profesyonel kariyerine Amiens’te başlayan Ouattara, kulübüyle ilk profesyonel sözleşmesini 7 Temmuz 2022’de imzaladı. İlk profesyonel karşılaşmasına ise 20 Ağustos 2022’de SC Bastia karşısında çıktı.

Genç futbolcu, 2022-2023 sezonunun ikinci bölümünde Amiens’in düzenli forma giyen oyuncularından biri oldu. Ouattara’nın sezonu, yaşadığı sakatlık nedeniyle planlanandan erken sona erdi.

Kassoum Ouattara’nın öne çıkan kariyer bilgileri şöyle:

Doğum tarihi: 14 Ekim 2004

Doğum yeri: Paris, Fransa

Yaşı: 21

Mevkisi: Sol bek

Uyruğu: Fransız

Kökeni: Fildişi Sahili

Güncel takımı: AS Monaco

Daha önce oynadığı takım: Amiens

Profesyonel kariyerine Amiens’te başladı

Ouattara, ilk profesyonel sözleşmesini 7 Temmuz 2022 tarihinde Amiens ile imzaladı. Genç oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 20 Ağustos 2022’de SC Bastia karşısında çıktı.

2022-2023 sezonunun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Ouattara, takımının düzenli oyuncularından biri hâline geldi. Sezonu ise yaşadığı sakatlık nedeniyle planlanandan erken tamamladı.

Monaco’ya 2023 yılında transfer oldu

Kassoum Ouattara, 1 Kasım 2023 tarihinde Monaco ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, Monaco’nun sol beki Caio Henrique’nin uzun süreli sakatlığının ardından gerçekleştirildi.

Ouattara, Monaco formasıyla Fransa Ligue 1’de mücadele etti. Genç futbolcu, geçen sezon çıktığı 24 karşılaşmada 4 asist yaptı.

Kassoum Ouattara hangi mevkide oynuyor?

Ouattara’nın asıl mevkisi sol bek. Savunmanın solunda görev yapan Fransız futbolcu, hücum geçişlerinde takımına destek verebilen bir oyuncu profiline sahip.

21 yaşındaki futbolcu, sol kanat savunmasında görev yapmasının yanı sıra oyun yapısına bağlı olarak daha ileri bölgelerde de kullanılabiliyor.

Millî takım kariyeri

Fransa’da doğan ve Fildişi Sahili kökenli olan Kassoum Ouattara, uluslararası düzeyde iki ülkeyi de temsil etme hakkına sahip.

Ouattara, Mart 2023’te Fransa 19 Yaş Altı Millî Takımı ile ilk maçına çıktı.

Beşiktaş transferinde son durum

Beşiktaş ile Kassoum Ouattara arasında prensip anlaşmasına varılırken, transferin tamamlandığına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.