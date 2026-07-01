Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı taraftarların gündemine girdi. Fransa Ligue 1 ekibi Monaco’da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara’nın kim olduğu, hangi takımlarda oynadığı, kariyer istatistikleri, mevkisi ve futbol geçmişi merak ediliyor. Profesyonel kariyerine Amiens’te başlayan ve 2023 yılında Monaco’ya transfer olan Fransız futbolcu, geçen sezon çıktığı 24 maçta 4 asist yaptı. İşte Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Kassoum Ouattara’nın kariyeri ve öne çıkan özellikleri.
Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen Kassoum Ouattara ile prensip anlaşmasına vardı. Sol bek pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki Fransız futbolcunun yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar ve geçen sezonki performansı merak konusu oldu.
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile prensip anlaşmasına vardı
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile prensip anlaşmasına vardı.
Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine aldığı 21 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Amiens ve Monaco formaları giydi. Transfer sürecine ilişkin resmî duyuru ise henüz yapılmadı.
- Beşiktaş, Kassoum Ouattara ve AS Monaco ile prensip anlaşmasına vardı.
- Futbolcu, saat 23.40’ta İstanbul Havalimanı’na gelecek.
- Ouattara, sağlık kontrolünden geçecek ve son transfer görüşmelerini yapacak.
- 21 yaşındaki oyuncu sol bek pozisyonunda görev yapıyor.
- Fransız futbolcu geçen sezon Monaco formasıyla 24 maça çıktı ve 4 asist yaptı.
Kassoum Ouattara kimdir?
Kassoum Ouattara, 14 Ekim 2004’te Fransa’nın başkenti Paris’te doğdu. Fildişi Sahili kökenli Fransız futbolcu, sol bek pozisyonunda görev yapıyor.
Profesyonel kariyerine Amiens’te başlayan Ouattara, kulübüyle ilk profesyonel sözleşmesini 7 Temmuz 2022’de imzaladı. İlk profesyonel karşılaşmasına ise 20 Ağustos 2022’de SC Bastia karşısında çıktı.
Genç futbolcu, 2022-2023 sezonunun ikinci bölümünde Amiens’in düzenli forma giyen oyuncularından biri oldu. Ouattara’nın sezonu, yaşadığı sakatlık nedeniyle planlanandan erken sona erdi.
- Doğum tarihi: 14 Ekim 2004
- Doğum yeri: Paris, Fransa
- Yaşı: 21
- Mevkisi: Sol bek
- Uyruğu: Fransız
- Kökeni: Fildişi Sahili
- Güncel takımı: AS Monaco
- Daha önce oynadığı takım: Amiens
Profesyonel kariyerine Amiens’te başladı
Ouattara, ilk profesyonel sözleşmesini 7 Temmuz 2022 tarihinde Amiens ile imzaladı. Genç oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 20 Ağustos 2022’de SC Bastia karşısında çıktı.
2022-2023 sezonunun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Ouattara, takımının düzenli oyuncularından biri hâline geldi. Sezonu ise yaşadığı sakatlık nedeniyle planlanandan erken tamamladı.
Monaco’ya 2023 yılında transfer oldu
Kassoum Ouattara, 1 Kasım 2023 tarihinde Monaco ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, Monaco’nun sol beki Caio Henrique’nin uzun süreli sakatlığının ardından gerçekleştirildi.
Ouattara, Monaco formasıyla Fransa Ligue 1’de mücadele etti. Genç futbolcu, geçen sezon çıktığı 24 karşılaşmada 4 asist yaptı.
Kassoum Ouattara hangi mevkide oynuyor?
Ouattara’nın asıl mevkisi sol bek. Savunmanın solunda görev yapan Fransız futbolcu, hücum geçişlerinde takımına destek verebilen bir oyuncu profiline sahip.
21 yaşındaki futbolcu, sol kanat savunmasında görev yapmasının yanı sıra oyun yapısına bağlı olarak daha ileri bölgelerde de kullanılabiliyor.
Millî takım kariyeri
Fransa’da doğan ve Fildişi Sahili kökenli olan Kassoum Ouattara, uluslararası düzeyde iki ülkeyi de temsil etme hakkına sahip.
Ouattara, Mart 2023’te Fransa 19 Yaş Altı Millî Takımı ile ilk maçına çıktı.
Beşiktaş transferinde son durum
Beşiktaş ile Kassoum Ouattara arasında prensip anlaşmasına varılırken, transferin tamamlandığına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Sürecin kesinlik kazanması için kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanması, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.