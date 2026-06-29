Robert Lewandowski’dan sürpriz imza: Yeni takımı belli oldu

Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, kariyerine ABD’de devam edecek. Son olarak Barcelona forması giyen Lewandowski, Chicago Fire ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından transferle ilgili, ’Küresel futbol ikonu ve Polonya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu’ diye duyurulan transferde, 37 yaşındaki futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.